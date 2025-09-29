Ziliotto entregó 108 viviendas del IPAV en General Pico

En medio de un clima de celebración y emoción, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este lunes en General Pico la entrega de 108 viviendas sociales construidas con fondos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV). Pero más allá de los discursos de agradecimiento, el mandatario aprovechó la ocasión para lanzar fuertes críticas al Gobierno nacional por el abandono de obras y la falta de financiamiento en materia habitacional.

“No es fácil estar entregando 108 viviendas que tenía que haber financiado el Gobierno nacional. Por eso ustedes ven aquí viviendas terminadas con recursos de los pampeanos”, sentenció Ziliotto durante su discurso, visiblemente molesto por la ausencia de aportes federales. “Todo lo que se va de La Pampa en impuestos al Gobierno nacional, nada vuelve para viviendas”, agregó.

El mandatario provincial sostuvo que la entrega de viviendas sociales “es el acto que más llena el alma a quienes tenemos la posibilidad de administrar recursos públicos”, y remarcó que garantizar el acceso a un techo digno “es una de las responsabilidades más fundamentales del Estado”.

Obras paralizadas y reclamos por fondos

Ziliotto también hizo referencia a las obras habitacionales paralizadas en la zona, y apuntó directamente contra la gestión nacional por la falta de continuidad. “Solo con girar la vista, al fondo de esta calle, vemos edificios abandonados. Ahí tendría que haber familias viviendo, chicos corriendo, ciudadanos realizándose”, dijo, en alusión a un proyecto que quedó inconcluso por falta de fondos.

Además, pidió formalmente la transferencia de ese complejo paralizado para poder reactivarlo con recursos provinciales: “Vamos a seguir insistiendo para que el Gobierno nacional se dé cuenta que en La Pampa viven seres humanos y nos transfieran aquel edificio abandonado para poder transformar unas ruinas en el futuro de muchas familias”.

Nuevas medidas habitacionales

En la misma línea, el gobernador aprovechó para anunciar una batería de medidas orientadas a seguir ampliando el acceso a la vivienda en General Pico:

100 viviendas más: Se sortearán a fin de año y serán entregadas en los primeros meses de 2026.

Se sortearán a fin de año y serán entregadas en los primeros meses de 2026. Créditos IPAV: 73 familias piquenses ya accedieron a préstamos para la autoconstrucción, con cuotas ajustadas al poder adquisitivo.

73 familias piquenses ya accedieron a préstamos para la autoconstrucción, con cuotas ajustadas al poder adquisitivo. Lotes con servicios: Se trabaja en la habilitación de terrenos con servicios básicos para 150 familias.

Se trabaja en la habilitación de terrenos con servicios básicos para 150 familias. Viviendas para adultos mayores: Se construirán 10 unidades habitacionales destinadas a personas mayores, en convenio con la municipalidad local.

Ziliotto cerró su discurso con un mensaje político de fuerte contenido simbólico: “En este escenario de crueldad que baja del contexto nacional, siempre anteponemos un modelo distinto. Hay otra forma de gobernar, que es con la gente adentro, disfrutando de sus derechos”.

Y concluyó: “Antes de que finalice mi mandato en 2027, voy a volver muchas veces más a esta ciudad, no solo cumpliendo sueños, sino también generando derechos y realidades”.