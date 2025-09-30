Detuvieron en Lima a Matías Ozorio, la mano derecha del «Pequeño J»

Matías Agustín Ozorio, uno de los prófugos más buscados por el brutal triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido este lunes en Lima, Perú, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales: “El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima, en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA”.

Ozorio está acusado de ser el ladero directo de “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), quienes habían desaparecido el 19 de septiembre y fueron halladas sin vida cinco días después, enterradas en una casa de Villa Vatteone.

La detención de Ozorio se suma a otras siete realizadas en las últimas semanas, en el marco de una investigación que estremece por su nivel de violencia y planificación. Según la reconstrucción judicial, las tres jóvenes fueron engañadas con una invitación a una fiesta en el barrio porteño de Bajo Flores, pero en realidad cayeron en una emboscada. Fueron llevadas a Florencio Varela, donde las mantuvieron cautivas, las torturaron y finalmente las asesinaron.

La captura de Ozorio se dio horas después de una serie de allanamientos realizados por la PFA en Buenos Aires, en los que se secuestraron elementos de interés para la causa. “Estamos trabajando su extradición a la Argentina”, agregó Bullrich.

Mientras tanto, la Justicia continúa la búsqueda de “Pequeño J”, quien permanece prófugo con pedido de captura internacional. Se cree que es el autor intelectual del crimen y que lidera una organización vinculada al narcotráfico que opera en el conurbano bonaerense.

Entre los ya detenidos se encuentran Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes fueron trasladados al penal de Melchor Romero tras su arresto. En las últimas horas, también cayeron Víctor Sotacuro Lázaro, detenido en Villazón (Bolivia), y Ariel Giménez, señalado como quien cavó la fosa donde fueron enterradas las víctimas.

Además, este lunes fue aprehendida Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, por haber estado con él en el vehículo en el que presuntamente trasladaron a las jóvenes. Ambos fueron indagados por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas.

El caso sigue en plena investigación y la expectativa está ahora puesta en la posible caída de “Pequeño J”, el principal sospechoso de haber ideado el macabro plan que terminó con la vida de tres jóvenes.