En General Pico ponen en marcha una nueva oficina judicial para agilizar los trámites laborales

Desde este miércoles 1º de octubre comenzará a funcionar en General Pico una nueva Oficina de Gestión Común (OGC) para los juzgados de primera instancia en lo laboral de la Segunda Circunscripción Judicial. La medida fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa a través del acuerdo 21/25.

El objetivo principal es mejorar la calidad del servicio de justicia en ese fuero, modernizar su estructura y agilizar los procesos. Según explicaron desde el Poder Judicial, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de innovación institucional que ya se aplica en otros fueros como el Civil, Comercial, de Familia y Ejecución, tanto en la Primera como en la Segunda Circunscripción.

La nueva oficina funcionará como una estructura administrativa común para todos los juzgados laborales de la ciudad. Tendrá a su cargo la planificación, organización y control de los procesos de trabajo, además de asistir a los jueces en sus tareas jurisdiccionales y encargarse de la gestión de los recursos.

También coordinará acciones con organismos internos y externos, con el fin de lograr un tratamiento más eficiente de las causas. Para su funcionamiento, la OGC contará con una coordinación general y tres unidades operativas: una dedicada a la atención al público y los trámites, y dos enfocadas en el despacho y seguimiento de expedientes.

Desde el Superior Tribunal destacaron que la medida busca responder a las nuevas demandas del sistema judicial y mejorar la experiencia de los ciudadanos que acuden a la Justicia laboral. Además, remarcaron que el nuevo esquema ya dio buenos resultados en otras áreas.