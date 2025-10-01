Murió uno de los lesionados en el siniestro vial de la Ruta Nacional 35 y provincial 18

El conductor del Fiat Cronos que el domingo estuvo involucrado en un siniestro vial en el cruce de las rutas nacional 35 y provincial 18, identificado como Julio Hinding, falleció este miércoles en el Hospital René Favaloro de Santa Rosa. Suman 40 las muertes en lo que va del año en siniestros viales en La Pampa.

Su pareja Carolina Gómez perdió perdido la vida en el acto el mismo día del choque, cuando el Fiat Cronos chocó en la ruta nacional 35 y provincial 18, al sur de la localidad de Ataliva Roca, contra una camioneta Ford Ranger, cuyos ocupantes sufrieron heridas.

La persona fallecida este miércoles, al igual que su pareja que murió el mismo domingo, eran oriundas de Santa Cruz.