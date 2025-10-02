Suspenden impresión de licencias de conducir por falta de insumos que debe enviar Nación

La Municipalidad de General Pico informa a la comunidad que, debido a la falta de provisión de insumos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no es posible imprimir las licencias de conducir en formato físico.

Habitualmente, una vez finalizado el trámite correspondiente, la credencial habilitante se imprime en un plástico homologado que sólo puede ser provisto por el organismo nacional. Sin embargo, desde hace varias semanas, dichos insumos no están siendo entregados a los municipios, lo que genera demoras.

En este contexto, quienes realicen su trámite en la Oficina de Licencias de General Pico recibirán su licencia digital a través de la aplicación Mi Argentina, la cual tiene plena validez en todo el país. No obstante, deberán esperar a que Nación regularice la situación para poder retirarla de forma física.

Desde el municipio se vienen realizando reclamos y gestiones formales de manera reiterada —semanalmente y en los últimos días incluso a diario— con el objetivo de obtener una respuesta que permita normalizar la entrega. Hasta el momento, la información recibida indica que no habría disponibilidad en el corto plazo.

La Municipalidad de General Pico continuará insistiendo ante las autoridades nacionales para que esta situación pueda resolverse a la brevedad, entendiendo la importancia de garantizar a vecinos y vecinas el otorgamiento de las mismas en tiempo y forma.