La Legislatura La Pampa aprobaró una reforma para garantizar diagnósticos precoces en niños

La Cámara de Diputados de La Pampa sancionó este jueves una modificación histórica a la Ley Nº 1724, que regula la Libreta Sanitaria Materno Infantil y del Adolescente. Con el voto unánime de todos los bloques, se aprobó la incorporación de un apartado específico para la detección temprana de neurodivergencias en niños y niñas de entre 2 y 5 años, con el objetivo de garantizar diagnósticos oportunos y facilitar el acceso a tratamientos desde la primera infancia.

La iniciativa fue presentada en el recinto por la diputada Patricia George, quien destacó que se trata de un paso fundamental en términos de inclusión y derechos. “Este proyecto busca evitar el sufrimiento, la ansiedad y la frustración que muchas familias enfrentan al no tener acceso a una detección temprana”, remarcó.

El proyecto contó con el impulso de la doctora Laura Corredera, neuróloga infantil, reconocida por su trayectoria y compromiso. George subrayó que la propuesta se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Asociación Americana de Psiquiatría, que promueven la importancia de diagnósticos precoces.

Durante el debate, legisladores de distintos espacios coincidieron en resaltar el valor de la medida. La radical Gisela Valderrama aseguró que su bloque “acompañará siempre iniciativas que amplíen derechos en la niñez”. En la misma línea, Sandra Fonseca calificó al diagnóstico temprano como “esencial” y reclamó un trabajo conjunto entre el Estado y las obras sociales.

La diputada Celeste Rivas, además de respaldar la ley, planteó la necesidad de que La Pampa adhiera a la normativa nacional sobre Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), un reclamo que aún sigue pendiente.

La jornada legislativa también dejó otro avance en materia de inclusión: la aprobación unánime de la ley que establece el uso de pictogramas y sistema Braille en toda la señalización de la Administración Pública Provincial.