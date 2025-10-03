General Pico: el municipio entregó créditos por $27 millones a emprendedores locales

La Municipalidad de General Pico concretó este jueves la entrega de 26 créditos a emprendedores de la ciudad por un total de $27.031.341, en el marco de los programas de Economía Social y Desarrollo Productivo que impulsa la Ley provincial N° 2461.

El acto se realizó en las instalaciones de MEDANO y reunió a autoridades locales y provinciales, entre ellas la intendenta Fernanda Alonso y el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez.

Los fondos alcanzan a rubros muy diversos: desde producción de alimentos, textiles y pastelería hasta servicios agrícolas, carpintería, peluquería, guardería canina, vivero, juguetes sustentables, artesanías y producción multimedial.

“Cada entrega de crédito para nosotros es una oportunidad para que sigan creciendo. Les agradezco que sigan apostando en tiempos de crisis, sabiendo que el trabajo dignifica”, afirmó Alonso en su discurso.

La jefa comunal destacó además la decisión política que sostiene estas líneas de financiamiento: “Hay un Estado que escucha y acompaña con un crédito gracias a una decisión del gobernador y el ministerio. Estas acciones funcionan porque se devuelven y permiten reciclar el fondo para que llegue a otros”.

Por su parte, Álvarez recordó que los programas tienen más de 15 años de trayectoria. “Desde 2007, más de diez mil personas pudieron acceder a un microcrédito en más de 80 localidades de la provincia”, dijo, y remarcó que el trabajo conjunto con General Pico permite sostener estas políticas “aún en un contexto nacional complejo”.

Con este nuevo desembolso, el municipio apuesta a fortalecer la vinculación público-privada y a motorizar proyectos productivos que, según Alonso, “permiten proyectar el crecimiento de la ciudad con la gente adentro”.