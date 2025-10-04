UTELPa denunció falta de transparencia en la designación de cargos directivos y pidió una revisión urgente del proceso

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) presentó un reclamo formal ante la Dirección de Personal Docente por considerar que el actual mecanismo de ofrecimiento de cargos directivos vulnera el derecho de los aspirantes a competir en igualdad de condiciones.

El eje del conflicto es el escaso plazo de media hora que establece el procedimiento para la exposición de vacantes. Según el gremio, este tiempo resulta “insuficiente” y deja fuera a muchos docentes que no logran notificarse o presentar su postulación dentro de ese margen.

“En la práctica, este plazo impide que muchos docentes puedan acceder a la información, notificarse y ejercer la opción de participar en tiempo y forma”, señalaron desde la conducción de UTELPa.

La organización sindical advirtió que la modalidad actual “genera malestar en las instituciones, especialmente en el nivel secundario”, y subrayó que coloca en una situación de desventaja a quienes se encuentran dando clases o desempeñando tareas en ese mismo momento.

Desde UTELPa aseguraron que, si bien en los últimos días se lograron revisar “situaciones irregulares” puntuales, persisten problemas estructurales que exigen una solución definitiva.

“El procedimiento debe garantizar plazos razonables y accesibles para toda la docencia, sin excepciones ni arbitrariedades”, insistieron.

En ese sentido, el gremio solicitó al Ministerio de Educación de La Pampa una revisión urgente del sistema vigente y la implementación de un nuevo mecanismo que asegure la transparencia, la equidad y el respeto al debido proceso.

Finalmente, desde la entidad afirmaron que continuarán reclamando “soluciones concretas” y recordaron que “la transparencia y la igualdad de oportunidades no pueden quedar sujetas a plazos insuficientes ni a procedimientos que excluyen”.