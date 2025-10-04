Espert: “No puedo creer lo que te puede hacer la política y esta basura de Grabois”

El candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert volvió a apuntar este sábado contra el dirigente social Juan Grabois por la denuncia que realizó en su contra, que lo vincula al empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado.

“No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de (Juan) Grabois, poniéndome a la par de él: un delincuente”, aseguró Espert en una entrevista radial.

En esa línea, visiblemente conmocionado por la presentación que lo relaciona al narco en plena campaña electoral, el legislador nacional, sostuvo: «Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia».

“No tenía idea de que Machado podría estar involucrado en las cosas que se denuncian. En 2021, cuando me enteré del pedido de captura internacional en su contra, no podía creer que era narco», rememoró Espert.

Asimismo, dijo que usó el avión de Machado “18 veces” y que creyó que el empresario argentino “era intachable”, aunque después se produjo el pedido de captura por narcotráfico.

“Machado hizo lo que hizo para apoyar las ideas de la libertad y por admiración. Y nunca me pidió nada a cambio: sólo quería acompañarme y aportar para trasladarnos. Yo, por mi parte, pequé de ingenuo y confié”, se lamentó el candidato de LLA.

El legislador caracterizó como “muy honorable” a la persona que le presentó a Machado: “Las acusaciones de narcotráfico aparecieron dos años y pico después», planteó.

En tanto, el diputado libertario afirmó que el “dolor” lo anima a “seguir batallando”, porque, según dijo, “detrás de esto están los que transformaron al país en una villa miseria”.

«Agradezco el apoyo del Presidente, porque hemos dado batallas juntos. Ayer por la noche estuvimos juntos: ni yo le presenté mi renuncia ni él me la pidió. Estoy convencido de continuar y demostrar la infamia de la denuncia», expresó Espert.

Y añadió: «El Presidente no se engaña, porque esto es un intento de los orcos para volver a gobernar el país y hacerlo más miserable. Seguiremos a pesar del linchamiento mediático».