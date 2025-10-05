Por el viento, la Municipalidad de General Pico suspendió la Feria de la Primavera

La Municipalidad de General Pico anunció la suspensión de la Feria de la Primavera, que estaba prevista para este sábado en el playón del ferrocarril. La decisión se tomó debido a las fuertes ráfagas de viento que afectan a la ciudad desde las primeras horas del día.

Según explicaron desde el municipio, la medida se basa en los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipan condiciones climáticas adversas para toda la jornada.

Dado el amplio despliegue logístico que demanda la organización del evento —que reúne a expositores, emprendedores y artistas locales—, las autoridades consideraron necesario priorizar la seguridad de todos los participantes.

“La decisión busca evitar cualquier tipo de inconveniente tanto para los expositores como para el público visitante”, señalaron desde la comuna.

La Feria de la Primavera, que se había consolidado como una de las propuestas más convocantes del calendario piquense, será reprogramada con fecha a confirmar.