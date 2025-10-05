Colapinto terminó 16° en el GP de Singapur

El argentino Franco Colapinto (Alpine) completó un nuevo Gran Premio de Fórmula 1 y finalizó en el puesto 16 en el GP de Singapur, decimoctava fecha del campeonato. La victoria fue para George Russell (Mercedes), que dominó de punta a punta en el circuito callejero de Marina Bay.

El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull), que volvió a meterse entre los primeros después de un par de fechas complicadas, y Lando Norris (McLaren), que otra vez fue protagonista con un gran ritmo en el tramo final.

Colapinto había arrancado desde el 16° puesto, pero rápidamente mostró su capacidad al volante: en menos de una vuelta ya estaba 13°, repitiendo una gran salida como la que había tenido el año pasado en el mismo trazado.

Sin embargo, una parada temprana en boxes lo hizo retroceder algunas posiciones. El argentino había largado con neumáticos blandos, que se degradaron antes de lo esperado, y eso lo obligó a modificar su estrategia.

A pesar de eso, el piloto de Alpine mantuvo buen ritmo y constancia, y llegó a estar a las puertas de la zona de puntos (12°) cuando el resto completó sus paradas. Pero sobre el final, el desgaste de los neumáticos le jugó en contra y fue superado por cuatro rivales, cerrando la carrera en el puesto 16.

De todos modos, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que cruzó la meta último, y volvió a dejar una buena imagen en un trazado exigente.

Mientras tanto, George Russell dominó sin sobresaltos para quedarse con su segunda victoria del año, luego del triunfo en Canadá. Detrás llegó Verstappen, que resistió los ataques de Norris y recortó seis puntos al líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), cuarto en Singapur.

Completaron el top 10 y sumaron puntos Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz Jr. (Williams).

Con seis carreras por delante, Piastri sigue al frente del campeonato con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 63 sobre Verstappen.