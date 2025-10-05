General Pico recordó al teniente coronel Adolfo César Philippeaux a 21 años de su fallecimiento

La Municipalidad de General Pico realizó este sábado un acto conmemorativo en homenaje al teniente coronel Adolfo César Philippeaux, al cumplirse 21 años de su fallecimiento. La ceremonia tuvo lugar en el cementerio municipal, donde descansan sus restos, y reunió a autoridades locales, exfuncionarios, militantes y vecinos que se acercaron para rendir tributo a una figura emblemática del peronismo pampeano.

Del homenaje participaron la intendenta Fernanda Alonso, el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Campo, representantes del Ejecutivo, intendentes con mandato cumplido e integrantes del Consejo de la Unidad Básica local.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego, Pedro Larragione, secretario privado de Virginia del Valle —esposa de Philippeaux— e integrante del Foro Patriótico y Popular, ofreció unas palabras en memoria del militar. En su discurso, destacó el compromiso del homenajeado con las causas nacionales y populares, y agradeció tanto al Gobierno provincial como al municipio por mantener viva su memoria.

La ceremonia concluyó con la colocación de ofrendas florales en el mausoleo y un minuto de silencio en su honor.

Adolfo César Philippeaux nació el 25 de septiembre de 1925 y desarrolló una trayectoria marcada por su lealtad al presidente Juan Domingo Perón. Durante su carrera en el Ejército fue designado como custodio del mandatario hasta el golpe de Estado de 1955, cuando fue desplazado de su cargo.

Tras la caída del gobierno peronista, Philippeaux fue destinado a La Pampa, donde encabezó la insurrección provincial del 9 de junio de 1956, en adhesión a la revolución conducida por el general Juan José Valle. Desde allí movilizó al Ejército, a la Policía pampeana y a militantes civiles peronistas en defensa del orden constitucional.

Su férrea oposición a las dictaduras y su compromiso con la democracia le valieron persecuciones, detenciones y torturas a lo largo de su vida. Falleció el 2 de octubre de 2004 en Mar del Plata y, cumpliendo con su voluntad, fue sepultado en General Pico, ciudad que hoy volvió a rendirle homenaje.