La Justicia rechazó el pedido para que Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, rechazó hoy un pedido para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados por la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.

El magistrado resolvió «no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza» para el 26 de octubre.

El juez Alejo Ramos Padilla aceptó la renuncia de José Luis Espert pero no el corrimiento de nombres. Karen Reichardt quedará como la primera postulante y Diego Santilli en segundo lugar.