Verna: “Ferrán es un mal candidato y un mentiroso”

El exgobernador habló tras emitir su voto en General Pico y apuntó contra José Vanini, Daniel Bensusán y Abelardo Ferrán. Sus declaraciones, en plena veda, generaron un fuerte temblor interno en el oficialismo provincial.

En medio de la jornada electoral, el jefe de la línea Plural del peronismo pampeano, reapareció en público y lanzó una batería de críticas que sacudieron al oficialismo provincial. Tras votar en General Pico, convocó a una conferencia de prensa donde cuestionó con dureza al secretario general de la Gobernación, José Vanini; al senador nacional Daniel Bensusán; y al candidato a diputado nacional Abelardo Ferrán.

Las declaraciones de Verna, realizadas en plena veda electoral, fueron interpretadas como un golpe interno que podría favorecer a La Libertad Avanza, al exponer las fracturas del justicialismo local. “Ferrán es un mal candidato y un mentiroso”, lanzó sin rodeos, y comparó a Vanini con Judas, en alusión a una supuesta traición personal y política.

“No me invitaron, por eso no fui”

En un tono desafiante, el exmandatario explicó por qué se mantuvo al margen de la campaña. “¿Por qué no aparecí? En Pico se organizaron varios eventos, a los que no fui convocado. Si no me invitan, no vamos”, ironizó.

Luego apuntó directamente contra el senador Bensusán: “Le pregunté al secretario administrativo por qué no me habían invitado y me dijo que Bensusán pidió que invitaran a mi suplente. Así que no me causó sorpresa”.

Verna aprovechó la ocasión para cuestionar la autoridad política del legislador, recordando que “fue el primer senador peronista que entró por la minoría”. “Desde que se instaló la votación directa, siempre fuimos senadores por la mayoría. No creo que tenga autoridad ni voto para darme indicaciones”, afirmó.

Contra Ferrán: del conflicto agropecuario a los vinos mendocinos

Las críticas más fuertes estuvieron dirigidas a Abelardo Ferrán, actual candidato del peronismo. “Fue ministro de Producción en una provincia agropecuaria que defendió la 125 y el cierre de las exportaciones agrícolas. Es un mal candidato”, dijo Verna, en referencia a la resolución que enfrentó al kirchnerismo con el campo.

Además, lo cuestionó por un gesto reciente: “En un programa en Santa Rosa, donde los invitados llevan productos pampeanos, él llevó vinos de Mendoza. Parece que no sabe que en Casa de Piedra el gobierno tiene una bodega con vinos premiados”, ironizó.

Pero el ataque más personal fue cuando lo tildó de mentiroso. “Ferrán dijo que se preocupó por mi salud. Nunca me llamó. Es de mala entraña mentir sobre eso. Y en 2015 me insultaba en plena campaña. Él estaba del lado de La Cámpora; yo, del lado de La Pampa. No creo que haya cambiado tanto”, sentenció.

Vanini, “como Judas”

El exgobernador también cargó contra José Vanini, actual secretario general de la Gobernación, a quien acusó de influir en los medios mediante la pauta oficial. “Es el que paga la pauta a la mayoría de ustedes y hasta les cambia títulos”, denunció.

Luego lo comparó con una figura bíblica: “Yo digo que es como Pedro, porque fue el primero que me negó, o como Judas, porque fue el primero que me traicionó”.

Verna aseguró que en su momento pidió al gobernador Sergio Ziliotto que lo echara y que incluso hubo una reunión en la que legisladores y la vicegobernadora solicitaron su renuncia, pero “Ziliotto lo defendió”.

También alertó sobre el riesgo político de esa interna: “Con la Legislatura dividida 15 a 15, pelearse con la vicegobernadora o con legisladores implica que en cualquier momento perdemos el desempate o una votación”.

Mensaje final y advertencia

Antes de cerrar, Verna desmintió al candidato Ravier, quien había insinuado un respaldo suyo. “Merezco respeto. Siempre fui candidato del Partido Justicialista. Debería tener más respeto por mi trayectoria”, afirmó.

Y concluyó con una advertencia hacia la prensa y hacia Vanini: “Muchachos, no me hagan operaciones políticas porque se las pide Vanini, porque yo no entro en esas jugadas”.