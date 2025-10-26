Adrián Ravier votó en Santa Rosa y destacó: “Hay mucha esperanza de que la cosa salga bien”

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier, emitió su voto pasadas las 11 de la mañana en la Escuela Hogar de Santa Rosa. En un clima de optimismo, el economista aseguró que el espacio libertario vive la jornada “con mucha esperanza” y pidió a la ciudadanía “que vaya a votar y defienda la democracia”.

“Hay mucha esperanza de que la cosa salga bien. No me dejan decir mucho, pero todo muestra que viene bien. El pedido que le hacemos a la gente es que haga uso de este derecho constitucional”, expresó Ravier en diálogo con la prensa.

El dirigente destacó además las buenas condiciones climáticas, que —dijo— “ayudan para que la gente salga de su casa y vaya a votar”.

“Más de mil fiscales en toda la provincia”

Ravier subrayó el trabajo territorial de La Libertad Avanza en La Pampa, al asegurar que lograron reunir “más de 1.000 fiscales” para controlar la elección. “La gente mostró mucha voluntad de colaborar. Somos un partido relativamente nuevo en la provincia y la verdad que estamos muy agradecidos. Hubo mucha colaboración en los pueblos”, señaló.

Sobre el clima político, evitó pronunciarse acerca de si la elección funciona como un plebiscito al gobierno nacional. “De eso no me dejan hablar. Hasta las 21 horas prefiero no hacer declaraciones”, aclaró.

“Milei necesita gente en el Congreso”

Consultado por sus expectativas, el economista consideró que los comicios representan “un punto de inflexión” y remarcó la necesidad de fortalecer al oficialismo en el Parlamento. “Creo que Javier Milei necesita gente en el Congreso que defienda sus ideas. Nosotros deseamos meter dos diputados, trabajamos toda la campaña para eso, pero dependerá de la gente”, afirmó.

Alianza con el PRO y visión sobre el mercado

Ravier también destacó el vínculo con el PRO en la campaña. “Desde el primer momento tuvimos la misma sintonía para hacer una alianza. Nos entendimos muy bien, queremos más o menos lo mismo para el país”, aseguró, y mencionó el trabajo conjunto con Adriana García en la fiscalización y recorridas territoriales.

En cuanto a la situación económica, planteó que los mercados podrían reaccionar según los resultados: “Si el resultado está dentro de lo esperado, no debería haber cambios. Si hay una sorpresa, para un lado o para el otro, ahí sí el mercado reacciona”.

Por último, el candidato relativizó rumores sobre posibles cambios en el gabinete nacional y aclaró sus recientes dichos sobre la prensa pampeana: “Nunca dije que todos los medios operan, pero algunos sí. Eso fue lo que dije, y no puedo ampliarlo en plena veda”.