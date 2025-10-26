Fernanda Alonso: “Esperamos que la gente vuelva a creer y participe más”

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela N° 57 y celebró la normalidad con la que se puso en marcha la jornada electoral. Destacó que las mesas abrieron “a horario” en todas las instituciones y que el debut de la boleta única se desarrolló sin inconvenientes.

“Tenemos la expectativa de que va a transcurrir un día de elecciones con mucha tranquilidad y con la garantía de que las cosas van a suceder bien”, afirmó la jefa comunal, que también subrayó el trabajo de su espacio político en la fiscalización de cada mesa.

Una preocupación central: la caída en la participación

Aunque destacó el orden del operativo electoral, Alonso centró su mensaje en una inquietud que atraviesa a todo el país: la baja participación ciudadana.

Según señaló, la tendencia se repite en distintos distritos y responde a un fenómeno de desconfianza hacia la política.

“Hay un descreimiento hacia la política como tal, una sensación de que nada de lo que uno puede hacer participando aporta”, explicó. “Eso nos tiene que interpelar a todos los dirigentes”, agregó.

“Cada voto vale”

La intendenta llamó a la ciudadanía a revertir la apatía y recuperar la confianza en el sistema democrático.

“Cada voto vale, cada elección tiene su particularidad. Esperemos que esto se revierta, que la gente vuelva a creer”, insistió, en un mensaje que buscó despertar conciencia cívica entre los electores.