Elecciones 2025: Abelardo Ferrán valoró la unidad del PJ y el acompañamiento de fiscales

El candidato a diputado nacional por el frente Defendamos La Pampa, Abelardo Ferrán, emitió su voto este domingo y ofreció declaraciones a la prensa, donde hizo hincapié en la relevancia de la jornada electoral. “Estos procesos son sumamente importantes para la continuidad democrática. Tenemos 42 años de democracia, un logro producto de la lucha de nuestro pueblo y que hay que mantener”, afirmó.

“Alta concurrencia y mucho debate”

Ferrán describió su campaña como “intensa” durante los últimos 30 días, en los que recorrió “casi el 80% de las poblaciones de la provincia de La Pampa”. Señaló que el eje de su recorrido fue el diálogo con los ciudadanos y escuchar sus opiniones sobre la situación económica y su impacto en distintos sectores, como empresarios, trabajadores y jubilados.

“Muy importante lo que escuchamos de las personas. De ese debate salen procesos que luego se transforman en acciones”, explicó el candidato, destacando la necesidad de que la ciudadanía participe masivamente en las urnas.

Unidad y acompañamiento del PJ

Ferrán también resaltó el respaldo del Partido Justicialista en la campaña y el trabajo conjunto con fiscales y agrupaciones políticas de General Pico. “Hubo colaboración total, estuvimos en la Unidad Básica desde temprano con todos los fiscales”, dijo.

Finalmente, el candidato reconoció que se trata de una “situación especial” y afirmó que aguardará los resultados junto a sus compañeros en la Unidad Básica, con la expectativa de que la jornada electoral se desarrolle “de la mejor manera”.