Federico Guidugli votó en General Acha y pidió mayor participación: “Espero que la gente se anime a votar”

El candidato a diputado nacional por Cambia La Pampa, Federico Guidugli, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela N° 245 de la ciudad de General Acha, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Tras sufragar, el dirigente radical valoró la sencillez del nuevo sistema de boleta única y llamó a los pampeanos a acercarse a las urnas. “Fue bastante fácil. Es marcar con una cruz la opción que cada uno quiera, así que es sencillo el sistema. Espero que la gente venga, que se anime a votar”, expresó.

“Todo se desarrolla con normalidad”

Consultado sobre el funcionamiento de la jornada electoral en General Acha, Guidugli aseguró que los comicios transcurren con normalidad. “Toda la información que tengo por parte de los fiscales generales es que todo está perfectamente. Puede haber algún inconveniente, pero se ha podido resolver rápidamente”, explicó.

De acuerdo a los primeros datos, la participación rondaba el 15% a las 10 de la mañana, una cifra que el candidato consideró “similar a otras de medio término”. Sin embargo, pidió prudencia antes de hacer evaluaciones definitivas. “Creo que hay que esperar hasta la una de la tarde para tener un porcentaje más cercano a lo que será el cierre de la jornada”, señaló.

“Va a ser menor a otras elecciones nacionales”

Guidugli también reflexionó sobre el nivel de concurrencia a las urnas en relación con los últimos procesos provinciales y nacionales. “En algunas provincias las elecciones provinciales llegaron apenas al 50% o al 47%. En este caso, por ser una elección nacional, creo que ese porcentaje va a ser mayor”, estimó.

No obstante, anticipó que el nivel de participación “va a ser menor a otras elecciones nacionales anteriores”.