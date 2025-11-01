Estaciones de transferencias abiertas hoy y cerradas mañana

La Municipalidad de General Pico informa que, con motivo del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre respectivamente, se presentarán modificaciones en la prestación de algunos servicios este fin de semana.

En este contexto, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos da a conocer que tanto la recolección de residuos domiciliarios como la especial se efectuarán con normalidad.

Las estaciones de transferencia ubicadas en calle 44 y Avenida Circunvalación y en calle 211 y Avenida Circunvalación Juan La Gioiosa estarán abiertas el sábado 1, mientras que el domingo 2 permanecerán cerradas.

Cementerio

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que el Cementerio municipal abrirá ambos días de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Cabe añadir que el domingo 2 se presentará la puesta en valor de la capilla ubicada en el lugar y se oficiará la misa a partir de las 10:00.