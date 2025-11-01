Expo Verde Primavera-Verano en la Rural

Con entrada libre y gratuita, la Municipalidad de General Pico concretará en la Sociedad Rural local una nueva edición de la Expo Verde Primavera-Verano. Este espacio de exposición y compras se desarrollará durante el sábado 1, de 16 a 21 horas, y domingo 2 de noviembre, desde 9:30, acompañando este último día el Festival de Café.



En el primero de los casos, más de 50 stands presentarán un amplio abanico de productos vinculados con plantas, insumos, objetos de jardinería y productos relacionados con el bienestar y el cuidado del entorno.

Esta alternativa tendrá, además, la posibilidad de disfrutar de una exposición de un globo aerostático y vuelos cautivos, en caso que las condiciones climáticas así lo permitan.



A ello se sumarán puntos de recreación, música en vivo, sorteos y otras alternativas.

Festival del Café



Con variedades de café, promociones especiales y alternativas de pastelería artesanal, incluyendo aquellas sin TACC, keto y low-carb, se desarrollará el Festival del Café.



Especialistas ofrecerán, desde las 9:30 de la jornada dominical y en el Salón de Aves, esta bebida informando a las y los visitantes sobre la cultura cafetera.

Cronograma

Sábado 1 de noviembre

14:30 horas – Clase de yoga, a cargo de Carina Fernández. Inscripciones al siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgPdzJW8mzdFMaZqhid96p9PCeWPYnhCLFZLrOmrw4Sl7sA/viewform

18:00 horas – Recorrido de jurados y autoridades por los distintos stands.

18:00 horas – El Folclore nos mueve – Taller en vivo a cargo de Andrea y Lucas.

19:30 horas – Show musical: Ricardo Sánchez y La Banda.

Domingo 2 de noviembre

9:30 horas – Festival de Café en el Salón de Aves.

17:30 horas – Show musical “Body & Soul”.

18:30 horas – Entrega de premios a los stands mejor calificados.

18:45 horas – Show musical «5pa2».

20:30 horas – Cierre.