General Pico refuerza el mantenimiento de calles de tierra con nuevo equipamiento municipal

La Municipalidad de General Pico avanza con un amplio operativo de mantenimiento y mejoramiento de calles de tierra en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de optimizar la circulación y brindar un servicio de mayor calidad a los vecinos.

Las tareas, que se desarrollan a diario, se realizan con maquinaria recientemente incorporada por la gestión local, entre la que se destacan motoniveladoras, camiones volcadores, una retropala y un camión regador, herramientas que permiten intensificar los trabajos en simultáneo en varios puntos del ejido urbano.

Durante la última semana, los equipos municipales concentraron las intervenciones en los barrios Sur y La Loma, donde se ejecutaron tareas de nivelación y relleno en las calles 117 a 123; de 300 a 10; de 107 a 115; de 2 a 300 y desde la Avenida San Martín hasta la calle 10.

El operativo también alcanzó el barrio Indios Ranqueles, con trabajos en el cuadrante comprendido por las calles 40 a 36 y 25 a 29, además de acciones específicas sobre la calle 21 (entre 40 y 56), la 25 (de 40 a 48) y la 56 (entre 21 y 25).

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informaron que en los próximos días las cuadrillas continuarán las tareas sobre la calle 302 bis, entre 335 y 333, y en el sector de las calles 24 y 201. También se repasará el camino de acceso a la Reserva Natural Urbana, delimitado por las calles 201, 500 y 24, una traza que —debido al intenso tránsito, sobre todo los fines de semana— se acondiciona con una frecuencia aproximada de cuatro veces al mes.

Las labores están bajo la coordinación del director de Servicios Públicos, Walter Quintín, quien recordó que los vecinos pueden comunicarse ante cualquier consulta o reclamo al 147 (interno 3) o al WhatsApp 2302-202883, en el horario de 7 a 13:30.

Con este programa de mantenimiento, el municipio busca sostener una red vial urbana en condiciones adecuadas y dar respuesta a una de las demandas más frecuentes de la comunidad.