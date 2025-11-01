Vuelco en la Ruta Provincial 13: una camioneta terminó a un costado de la calzada cerca del cruce con la Ruta 143

Un nuevo accidente vial se registró este mediodía sobre la Ruta Provincial 13, en las cercanías del cruce con la Ruta Nacional 143, cuando una camioneta que transitaba por la zona perdió el control y volcó a un costado del camino. El vehículo arrastraba un carro, que también resultó afectado tras el siniestro.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en horas del mediodía, en un tramo donde el tránsito es frecuente debido a la conexión entre ambas rutas. Tras el despiste, la camioneta quedó volcada sobre uno de los márgenes de la calzada, lo que motivó una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Personal policial y una ambulancia proveniente de Chacharramendi acudieron de inmediato al lugar, activando el protocolo habitual ante este tipo de siniestros. Los ocupantes del rodado fueron asistidos por el personal médico que llegó a la escena, y si bien sufrieron algunos golpes, no presentaron heridas de gravedad.

Fuentes consultadas señalaron que los tripulantes fueron evaluados en el sitio para descartar cualquier complicación y que no fue necesario su traslado al hospital. En tanto, efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes y organizaron el tránsito hasta que el vehículo fue retirado del sector.

Las causas del vuelco aún se encuentran bajo investigación, aunque no se descarta que una maniobra brusca o el peso del carro remolcado hayan contribuido al accidente.

El siniestro reaviva la preocupación por la seguridad en las rutas provinciales, donde los cambios de superficie y el tránsito de vehículos pesados pueden convertirse en factores de riesgo, especialmente en jornadas de viento o visibilidad reducida.