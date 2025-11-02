Gran convocatoria en la primera jornada de la Expo Verde en General Pico: este domingo se suma el Festival de Café

Con una gran participación de vecinos y visitantes, la Municipalidad de General Pico inauguró este sábado la Expo Verde Primavera-Verano, que tiene lugar en el predio de la Sociedad Rural. La propuesta, que combina naturaleza, productos sustentables y entretenimiento, continuará este domingo desde las 9:30 con nuevas actividades y el agregado del Festival de Café, que se desarrollará en simultáneo.

La exposición reúne más de 50 stands con una amplia variedad de productos vinculados a la jardinería, plantas ornamentales y decoración, conformando un espacio que promueve el encuentro entre emprendedores y el público local. Entre los principales atractivos, destaca un globo aerostático que permite vivir la experiencia de un vuelo cautivo, disponible también durante la segunda jornada.

La intendenta Fernanda Alonso recorrió los distintos sectores junto a la directora de Desarrollo Económico y Productivo, Yolanda Carrizo, y otros funcionarios municipales, quienes dialogaron con los expositores y remarcaron la importancia de este tipo de eventos para fortalecer la economía local.

En paralelo, el Salón de Aves se transformará este domingo en el epicentro del Festival de Café, un espacio pensado para los amantes de esta bebida, con degustaciones, charlas y la posibilidad de probar distintas variantes. Además, habrá puestos de pastelería artesanal, con opciones tradicionales y otras sin TACC, keto y low carb.

La programación continuará durante la tarde con una agenda artística que comenzará a las 17:30 con el show musical de Body & Soul, seguido por la entrega de premios a los mejores stands a las 18:30. El cierre estará a cargo del grupo 5pa2, que se presentará a las 18:45, antes del final previsto para las 20:30.