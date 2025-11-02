La diputada Celeste Rivas participó del encuentro de la Red Federal de Políticas Educativas

La Diputada del PRO Celeste Rivas, participó del cierre de la primera cohorte de la Red Federal de Política Educativa (ReFPE) organizado por la ONG Argentinos por la Educación. El encuentro se llevó a cabo el 29 y 30 de octubre en Buenos Aires, y durante las jornadas se desarrollaron instancias de trabajo colaborativo, intercambio de experiencias y reflexiones conjuntas orientadas al fortalecimiento de capacidades para el diseño e implementación de políticas educativas.

La ReFPE es un espacio de construcción y formación de líderes capaces de incidir y trabajar en pos de la mejora educativa integrando a diferentes actores de diversos ámbitos comprometidos con la educación en Argentina.

El evento reunió a representantes de 20 provincias y CABA, entre ellos especialistas y referentes educativos, con el objetivo de impulsar políticas públicas que mejoren la calidad educativa en todo el país.

Reafirmando su compromiso en la construcción de una política educativa centrada en la calidad de los aprendizajes, Rivas manifestó: “Estoy muy contenta de haber sido una de las 30 personas seleccionadas en todo el país para representar a La Pampa en esta red federal impulsada por el equipo de Argentinos por la Educación. La educación debe ser de calidad y ese ha sido el gran acuerdo a nivel nacional: que los estudiantes aprendan.”

Argentinos por la Educación es una organización plural, independiente y federal que trabaja para transformar la educación argentina. Su objetivo es contribuir al cambio educativo a través de datos, acuerdos y campañas que involucren a dirigentes y familias de todo el país.

“Estos espacios de diálogo y trabajo colaborativo son fundamentales para abordar los problemas y desafíos que enfrenta el sistema educativo, como por ejemplo que 1 de cada 2 chicos no comprende lo que lee, sin dejar de lado la importancia de revisar la formación docente, el ausentismo y cómo hacer que los alumnos no sólo estén en la escuela sino que aprendan.” expresó la Diputada Celeste Rivas.