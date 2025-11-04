Murió vecino de Luiggi en un vuelco

Un trágico siniestro de tránsito se registró este lunes por la noche, pasadas las 20 horas, sobre la Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 130, que resultó con la muerte de un vecino de Ingeniero Luiggi de unos 60 años. Se trata de la víctima fatal número 44 en lo que va del 2025.

Según las primeras informaciones, la víctima circulaba en sentido Este a Oeste a bordo de un automóvil Peugeot 207. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que se despistó hacia la banquina Norte y dio varios tumbos.

El hombre fue despedido del habitáculo durante la secuencia del vuelco. El Peugeot 207 detuvo su marcha unos cien metros más adelante, dentro de un predio rural.

El personal de salud de Caleufú que arribó al lugar y solo pudo constatar el fallecimiento del conductor en el acto.

En el sitio del siniestro trabajaron de forma coordinada Bomberos Voluntarios, efectivos de la Departamental Caleufú y de la Subcomisaría de Pichi Huinca.

Por directivas del fiscal interviniente, Dr. Juan Pellegrino, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Gobernador Centeno, en General Pico, donde se realizará la correspondiente autopsia.

La policía continúa la investigación con la toma de testimonios y la realización de un peritaje al vehículo siniestrado, lo que buscará arrojar luz sobre la mecánica que desencadenó el fatal vuelco.

Se trata de la primera víctima del mes de noviembre y la número 44 en lo que va del año en rutas, calles y caminos de la provincia de La Pampa.