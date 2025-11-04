Condenaron a un joven en General Acha por tener material sexual de una menor en su celular

Un joven de 20 años fue condenado en General Acha a cuatro meses de prisión en suspenso luego de que la Justicia confirmara que tenía en su teléfono celular fotografías y videos de contenido sexual donde aparecía una adolescente de 17 años.

La sentencia fue dictada por el juez de control Diego Ariel Asín, tras un juicio abreviado en el que el acusado —identificado por sus iniciales M.C.E.K.— reconoció su responsabilidad en los hechos.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el material fue hallado durante un análisis técnico del dispositivo realizado por la División de Análisis de Telecomunicaciones de la Policía de La Pampa. Los peritos constataron que en los archivos se registraban imágenes y grabaciones de índole sexual en las que intervenía una menor de edad.

El fallo encuadró la conducta dentro del artículo 128, segundo párrafo, del Código Penal, que penaliza la tenencia consciente de representaciones sexuales de menores de 18 años. Por tratarse de una condena condicional, el joven no irá a prisión pero deberá cumplir diversas pautas de conducta durante dos años.

Entre las obligaciones impuestas, deberá fijar domicilio, mantenerse bajo supervisión del Ente de Políticas Socializadoras, abstenerse de contactar a la víctima, no consumir drogas ni abusar del alcohol, y someterse a un tratamiento psicológico.

El acuerdo judicial fue alcanzado entre la fiscala María Virginia Antón, los defensores José Luis Olguín y Guadalupe Arce, y el propio acusado. El juez Asín convalidó el entendimiento luego de comprobar que se ajustaba a los requisitos legales y que la pena solicitada era proporcional al delito.

Para llegar a la condena, el tribunal tuvo en cuenta pruebas como capturas de pantalla, informes periciales, el testimonio de la madre de la víctima y un informe de la Oficina de Atención a las Víctimas y los Testigos.