Milei recibe a Ravier y otros legisladores electos de LLA

El presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales electos por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre. El encuentro tiene como eje la coordinación política para impulsar las reformas estructurales que el Gobierno busca aprobar en la segunda mitad del mandato, entre ellas la tributaria, la laboral y la del Código Penal.

Desde las 13, cerca de 60 dirigentes libertarios llegarán a la sede gubernamental para participar del encuentro, que será encabezado por el propio mandatario y contará también con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem. Entre los asistentes se encuentra el pampeano Adrián Ravier, electo diputado nacional por el espacio liberal.

Quedaron fuera de la convocatoria aquellos legisladores que integraron la lista oficialista por el PRO, en el marco del acuerdo electoral entre ambas fuerzas. Entre ellos, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

La reunión se enmarca en la segunda fase del plan político del Ejecutivo, que busca alinear al bloque oficialista detrás de un paquete de leyes consideradas esenciales por Milei. Este lunes, el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el Presidente volvió a insistir en la necesidad de “avanzar con las reformas más urgentes” durante la reunión de Gabinete.

Entre las iniciativas en preparación, el Gobierno incluye una reforma tributaria integral, la modernización laboral, la revisión del Código Penal y la Ley de Presupuesto, con la que pretende consolidar el equilibrio fiscal.

La semana pasada, Milei ya había recibido a la mayoría de los gobernadores, a quienes presentó su esquema de reformas y su propuesta de impulsar la inversión productiva mediante el ahorro interno, un concepto que el mandatario repitió como uno de los pilares de su visión económica.