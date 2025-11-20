La Municipalidad de General Pico, en conjunto con la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray” y el Colegio Ciudad, desarrollaron el acto por el Día de la Soberanía Nacional. La ceremonia invitó a reflexionar sobre el valor histórico de esta fecha y su vigencia en la defensa de los recursos, la cultura, la educación y las Islas Malvinas.

Evocando la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, la actividad inició con el ingreso de la bandera de ceremonia.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el docente del establecimiento educativo en cuestión, Matías Perotti, compartió una reflexión sobre el sentido de esta fecha y el rol de la educación en la defensa de nuestra identidad nacional.

Jorge Gaitán, representante de la Asociación “Alberto Amesgaray”, hizo lo propio solicitando un minuto de silencio para recordar a los caídos en el conflicto bélico de Malvinas y a los 44 tripulantes del ARA San Juan.

Posteriormente, Martín de Isasis, integrante del grupo COPLA, brindó una charla de reflexión geográfica y política para las y los presentes.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; la vicegobernadora, Alicia Mayoral; autoridades de fuerzas policiales y de seguridad, funcionarias y funcionarios municipales y provinciales, directivos de establecimientos educativos, público en general.