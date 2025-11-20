Reconocimiento a trabajadores en la justicia de General Pico

Doce magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as de la Segunda Circunscripción Judicial fueron reconocidos por el Superior Tribunal de Justicia con medallas, relojes y plaquetas por sus 25, 30 y 40 años de servicio en el Poder Judicial, respectivamente.

La ceremonia se realizó en el multiespacio Médano con la presencia del presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, y los ministros Fabricio Luis Losi –distinguido por sus tres décadas en la Justicia– y Hugo Oscar Díaz. Además asistieron la directora general de Administración, Gabriela Viglianco; el subdirector, Cristian Beanate; el vicepresidente del Colegio de Abogados y Procuradores, Carlos Pedro Febre; el vicepresidente de la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas, Walter Vaccaro; e Indiana Vergara, en representación del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La Segunda Circunscripción Judicial abarca a todo el norte provincial, sumando los departamentos de Quemú Quemú, Maracó, Chapaleufú, Trenel, Realicó y Rancul. Fernández Mendía destacó la tarea cotidiana del personal judicial y agradeció a todos/as por lo que le brindaron a la Justicia pampeana en todo ese tiempo.

Por sus 40 años en el Poder Judicial, la defensora civil Manuela Rosales recibió una plaqueta de manos de Losi.

Por los 30 años, además de Losi –cuyo reloj le fue entregado por Fernández Mendía–, se reconoció a Diana Beatriz Arriaga (Unidad Atención Primaria, jubilada), Alberto Oscar Blanco (fiscal adjunto), Diana Delma Fernández (Oficina de Servicios Generales), María Esther Ferrero (Oficina Judicial), Verónica Silvana Gonzalo (Oficina de Gestión Común Laboral), Javier Graciano Masó (Oficina Forense, jubilado), Graciela Noemí Mosmann (Ministerio Público Fiscal, jubilada), Leonardo Murias (Ministerio Público Fiscal), Iris Rut Quiroga (Oficina de Servicios Generales, jubilada) y Rodolfo Fabián Rodríguez (juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería).

Por último, el STJ le entregó una medalla a Raúl Alberto Alonso (jefe de la Oficina de Servicios Generales) por la prestación de 25 años de servicio.

Los únicos que no pudieron concurrir fueron el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Alejandro Raúl Pérez Ballester, actualmente jubilado; María Rita Acosta, de la Oficina Judicial; Alejandra Hisaguirre, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería; y Rafael Alejandro Masó Mendiburu (fiscal, jubilado). Al primero se le obsequiará oportunamente la plaqueta por sus 40 años, a las segundas los relojes por los 30 y al restante su medalla por los 25.