Un hombre fue baleado en General Pico: el atacante está identificado pero continúa prófugo

En la madrugada de este jueves por un violento episodio que terminó con un hombre herido de un disparo. Mientras la víctima continúa recuperándose, la Justicia confirmó que el agresor ya está identificado, aunque permanece prófugo.

El fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de la investigación, ofreció detalles sobre el avance del caso y despejó algunas dudas que surgieron durante las primeras horas. En primer lugar, aclaró que el ataque no ocurrió en el lugar donde la víctima fue encontrada, sino en una zona distinta de la ciudad.

La víctima está fuera de peligro

Komarofky transmitió tranquilidad al confirmar que el hombre herido evoluciona favorablemente. “Presentó una lesión en el pie producto del disparo”, explicó el fiscal, quien señaló que el cuadro no reviste gravedad y que el paciente está estable tras recibir atención médica en el Hospital Gobernador Centeno.

El agresor está identificado, pero no aparece

La prioridad ahora es ubicar al responsable del disparo. Según detalló el fiscal, el atacante ya fue plenamente identificado y se encuentra siendo buscado. “Se lo está buscando. Se realizaron varias diligencias durante el día, pero no se pudo dar con él”, indicó.

Los operativos desplegados no lograron resultados inmediatos, aunque la investigación continúa activa con personal policial trabajando bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Cambio de jurisdicción: el ataque ocurrió en el barrio Carlos Berg

Uno de los puntos clave del caso fue definir dónde se produjo el ataque. Aunque el herido fue hallado en las calles 25 y 34, la reconstrucción del hecho reveló que el disparo se efectuó en el barrio Carlos Berg.

Este dato modificó el rumbo del expediente: inicialmente intervino la Comisaría Segunda por la ubicación del hallazgo, pero al conocerse el verdadero escenario del ataque, la causa pasó a manos de la Comisaría Primera, que ahora concentra el grueso de la investigación.

El episodio

El hecho se registró cerca de las 00:30. Tanto personal policial como los servicios de emergencia acudieron a la esquina de 25 y 34 tras un llamado que alertaba sobre una persona herida en la vía pública. Al llegar, encontraron al hombre con una lesión visible en una de sus extremidades inferiores y procedieron a su traslado inmediato al hospital.

La Fiscalía continúa recabando testimonios y realizando operativos para detener al agresor.