Juraron los diputados pampeanos Varinia Marín, Abelardo Ferrán y Adrián Ravier

Los diputados nacionales justicialistas Varinia Marín y Abelardo Ferrán, y Adrián Ravier de La Libertad Avanza juraron este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. De dicho acto participó desde uno de los balcones el presidente de la Nación Javier Milei y varios funcionarios del Poder Ejecutivo.

Marín y Ravier juraron bajo una misma fórmula, mientras que Ferrán lo hizo por separado al elegir otra.

Tanto Ferrán como Ravier cumplirán su primer mandato al asumir el próxmo 10 de diciembre, mientras que Marín fue reelecta y va por su segundo período.