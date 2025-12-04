Funcionan los nuevos semáforos en Avenida San Martín y calle 115. Alonso recorrió obras

La intendenta Fernanda Alonso recorrió las obras de asfalto y mejoramiento vial que se están ejecutando en la intersección de la Avenida San Martín y calle 115, donde comenzaron a funcionar la nueva semaforización.

Este es uno de los puntos de gran circulación que tiene la ciudad, por lo que estas tareas tendrán un gran impacto en el tránsito diario, mejorando la seguridad y la conexión entre barrios.

Para ello se demolió la glorieta central que poseía ese cruce y se repavimentó por completo todo ese sector, acción que también quedará finalizada durante el transcurso de la presente jornada.

En cuanto a la colocación de semáforos, este punto tendrá la particularidad de contar con estos dispositivos también para peatones, ciclistas u otros transportes no convencionales.

Cabe aclarar que si bien va a estar operativa la zona, durante los siguientes días continuarán las labores vinculadas a la demarcación horizontal de sendas peatonales, cruces, colocación de topes para bicisenda, recambio de algunos nomencladores y limpieza final del espacio.

La jefa comunal recorrió la obra acompañada por el secretario de Obras Públicas, Jorge Gabba y el presidente del Organismo Descentralizado de Planta de Asfalto, Diego Garro.

Como se mencionó, entonces, los semáforos comenzarán a funcionar hoy apenas culminen el asfalto y levanten el corte de calles para evitar algún posible siniestro, mientras que a la par finalizarán la obra con los trabajos restantes ya redactados.



Estos trabajos forman parte de un plan de infraestructura que mejorará la circulación y en ese sentido, brindará a las y los vecinos una ciudad más accesible y segura.