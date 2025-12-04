El Gobierno de La Pampa dispuso asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de La Pampa dispuso otorgar asueto administrativo al personal de la administración pública provincial los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La decisión se tomó para facilitar los encuentros familiares y acompañar una tradición profundamente arraigada en las comunidades pampeanas.

A través del decreto firmado por el gobernador Sergio Ziliotto, se explicó que ambas fechas son jornadas laborables, aunque también representan momentos de reunión y celebración para las familias argentinas y extranjeras que residen en la provincia. Por eso, el asueto apunta a permitir que quienes viven lejos de sus seres queridos puedan trasladarse y compartir estas fechas especiales.

El decreto invita al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las municipalidades y comisiones de fomento, a los organismos nacionales y al sector privado a adherir a la medida.

Además, se instruyó a todos los organismos provinciales a llevar adelante las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante ambas jornadas.

La disposición fue refrendada por el Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales y será publicada en el Boletín Oficial de la provincia.