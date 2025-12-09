Emotiva apertura de los Juegos de la Araucanía

El presidente del Comité Ejecutivo de los Juegos Binacionales de la Araucanía, Mauro Salinas Egli, felicitó al Gobernador Ziliotto -presente en la ceremonia- por la actitud de La Pampa, que «se puso la competencia al hombro ante la deserción del organizador previsto».

Con la presencia del Gobernador Sergio Ziliotto se realizó el emotivo acto de apertura de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía. La ceremonia se realizó en el Anfiteatro del Centro Cívico y le puso marco al inicio de esta competencia que lleva más de 30 años y une a las provincias patagónicas de Argentina y a las regiones del sur de Chile. Asistieron a la ceremonia el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, ministros, secretarios y subsecretarios del Gobierno Provincial.

Este encuentro, que nació con el propósito de fortalecer la amistad y la integración entre ambos países a través del deporte, vuelve a convocar en la Provincia de La Pampa, una de las precursoras de esta gran iniciativa. Las delegaciones de todos los participantes se hicieron presentes para disfrutar de la ceremonia. Allí estuvieron los atletas de Magallanes, Aysén, Los Lagos, Los Ríos, Araucanía, Bio Bio, Ñuble, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y los anfitriones.

Uno de los momentos de mayor emoción se vivieron con la entrega de diplomas de reconocimiento a quienes sostienen, con su esfuerzo inclaudicable, esta justa deportiva que une a los pueblos.

Recibieron la distinción, de manos del Gobernador Ziliotto, Marcelo Cobián (Tierra del Fuego), Mario Grillo (Santa Cruz), Marcelo Sibold (Río Negro), Luis Sánchez (Neuquén), Walter Ñonquepán (Chubut), Ruperto Cheuquén (Bio Bio).

Precisamente Ñonquepán tomó la palabra para agradecer a los anfitriones: “Estamos acá porque La Pampa se puso los Juegos al hombro, por eso felicito al Gobernador Ziliotto por la iniciativa que permitió que esta edición se realizara”, señaló.

Más adelante, tomó la palabra el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar. “Hace tres meses, cuando la querida provincia de Tierra del Fuego manifestó que no podía recibir a los Juegos por la situación económica que atraviesa el país. No hacerlos podía significar perderlos para siempre. Por estos juegos han pasado 80 mil deportistas desde su creación. No podíamos dejar que esto pasara”, indicó.

“En ese momento, La Pampa tomó una decisión filosófica, tendiente a no perder los Juegos. Organizamos todo esto que normalmente lleva un año o un año y medio en sólo diez semanas. Por eso le quiero agradecer al Gobernador Ziliotto por haber tomado la decisión de salvar a los Juegos. En esa oportunidad me dijo una frase muy fuerte: La Pampa no va a los Juegos, La Pampa ama los Juegos”, aseguró el funcionario.

A continuación, tomó la palabra el presidente del Comité Ejecutivo de los Juegos, Mauro Salinas Egli, que puso de relieve “la valentía que tuvo el Gobernador Ziliotto para organizar los Juegos contrarreloj ante el imponderable que surgió”.

La tradición del encendido de la antorcha con la llama de los Juegos de la Araucanía le dio cierre a la ceremonia y puso en marcha oficialmente a la competencia. El encargo de hacerlo fue el judoca pampeano Alejo Tomás Quinteros.

2.600 deportistas en 7 disciplinas

La competencia, que es organizada por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo del Gobierno provincial, se inició hoy y cuenta con la participación de 2.600 deportistas en siete disciplinas: natación, ciclismo, fútbol, vóley, básquet, judo y atletismo.

En la capital pampeana competirán el atletismo en la pista de solado sintético del Parque Don Tomás; el judo, el fútbol y el básquetbol masculino.

En el autódromo Provincia de La Pampa y en la ruta Provincial 14 serán las carreras de ciclismo; el básquetbol femenino jugará en General Acha; el vóley femenino tendrá como escenarios las canchas de General Acha, Ataliva Roca y Quehué. En Acha también habrá básquetbol masculino.

En el flamante natatorio de Miguel Riglos se disputarán las pruebas de natación; el vóley masculino competirá en Eduardo Castex y el fútbol femenino jugará todos los encuentros en canchas de General Pico.

La Pampa tomó la posta

La presente edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía se tenían que realizar desde el 13 al 19 de octubre en Tierra del Fuego, provincia que renunció a ser sede por problemas económicos derivados de la crisis por la que atraviesa el país.

Entonces el Gobierno de La Pampa se hizo cargo de la organización de la competencia en tiempo récord, haciendo un enorme esfuerzo, con la firme convicción de que esta competencia es un símbolo de cultura, amistad y solidaridad a través del deporte.

La TVPP va a hacer una transmisión integral desde todas las sedes y los resultados podrán seguirse en vivo en el siguiente link: https://tremun.lapampa.gob.ar/tremun/servlet/home