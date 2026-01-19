Esta grave un jinete que regresaba de participar en Jesús María y chocó cerca de Bragado. Murieron dos personas

Un joven domador, identificado como Aaron Tomás Tort, de 23 años, que regresaba de Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María a su casa en la localidad bonaerense de Ayacucho, sufrió este lunes un accidente vial que lo dejó en estado reservado y en el que murieron dos personas, según informaron fuentes policiales.

El jinete habpia tenido una destacada actuación en el campo del anfiteatro José Hernández en la 60° edición del Festival de Doma y Folclore de Jesús María.

Por causas que se investigan, a las 8.45 chocaron de frente dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux (en ésta viajaba el domador, pero no la conducía), en el kilómetro 60 de la ruta provincial 46, a la altura de Bragado.

Como consecuencia del impacto, murieron Stella Maris Correa, de 61 años, quien era abuela política del jinete y viajaba como acompañante en la Hilux, y Luis Herrera, quien también iba en el lugar del acompañante en la Amarok.

Este último rodado era conducido por Damián Melo, de 47 años, residente en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, quien resultó lesionado con un hematoma pulmonar y fractura de costilla.

En tanto, la Toyota Hilux era manejada por Florencia González (31), oriunda de Ayacucho, quien sufrió fracturas en el brazo y la pierna derechos. En esa camioneta, también se trasladaban la fallecida Stella Maris Correa y Aarón Tomás Tort.

Las heridas que tuvo Tort obligaron a intervenirlo quirúrgicamente de urgencia por la destrucción de un vaso sanguíneo.