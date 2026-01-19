Tragedia en el Aconcagua: murió un francés a muy poco de llegar a la cumbre

Un alpinista francés de 33 años, identificado como Ferey Guillaume, falleció este lunes mientras realizaba el ascenso hacia la cumbre del cerro Aconcagua. Guillaume se desvaneció en la zona conocida como «La Cueva», ubicada a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, a pocas horas de alcanzar el techo de América.

A las 11.57, el guía que acompañaba al montañista comunicó vía radio que el hombre había perdido el conocimiento y no tenía signos vitales. Inmediatamente, el servicio médico de Nido de Cóndores, ubicado a 5.500 metros de altura,y la Patrulla de Rescate, coordinaron las maniobras de emergencia.

Durante 30 minutos, el guía y otros alpinistas le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y le administraron adrenalina, siguiendo las instrucciones del equipo médico. Todos los intentos por revivirlo resultaron negativos.

Dos efectivos de la Patrulla de Rescate que realizaban un patrullaje preventivo en ascenso hacia la cumbre llegaron al lugar y solicitaron directivas al ayudante fiscal Ricardo Iturbide, quien dispuso que se realizaran las actuaciones de rigor y se tramitaran las actas de levantamiento del cadáver.

El plan de recuperación del cuerpo se haría desde las 0 del día 20 de enero desde Nido de Cóndores a los 5.500 metros, para lograr contacto a las 6, realizar las pericias, y a posterior bajarlo a la zona de extracción aérea a las 8.30, a los 6.000 msnm, en la zona del Gran Acarreo.