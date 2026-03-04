Juan Bautista Mahiques reemplaza a Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, renunció hoy a su cargo y el presidente Javier Milei designó en su reemplazo a Juan Bautista Mahiques.

La decisión fue confirmada por el Gobierno. El ahora exfuncionario volverá al ámbito privado, mientras que el nuevo titular asumirá de inmediato.

Tras la reunión de esta mañana en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei anunció la salida del hasta entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien será reemplazado por el abogado Juan Bautista Mahiques.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el abogado ocupa el cargo de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de octubre de 2019, se desempeña además como titular la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), entidad que agrupa a fiscales, desde septiembre de 2022.

Oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, el letrado cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y cursó una maestría en Administración de Justicia otorgado por la universidad italiana Unitelma Sapienza con sede en Roma.

En sus jóvenes 45 años, se desempeñó como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.