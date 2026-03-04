El ministro Diego Alvarez destacó el fortalecimiento del Albergue en Pehuen Có

El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, continúa consolidando el funcionamiento del Albergue Provincial “José Natalio Masseroni”, ubicado en Pehuen Có, como una herramienta estratégica para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al esparcimiento y la recreación.

“Cada vez que un chico o una chica ve el mar por primera vez, entendemos que esta política pública tiene sentido. Estamos hablando de derechos, de oportunidades y de igualdad real”, expresó el ministro Diego Álvarez a la Agencia Provincial de Noticias.

El ministro, acompañado por el director de Turismo Social, Vicente Labegorra, en el marco de una reciente recorrida por las instalaciones, destacó que el objetivo central del albergue es “brindar un espacio de calidad a grupos organizados en el marco de políticas educativas, deportivas y sociales del Gobierno provincial, complementando distintos programas”.

En ese sentido, agregó que en La Pampa «el turismo social no es un privilegio para pocos, es una decisión política para que todos y todas puedan disfrutar del descanso y la recreación, sin que la situación económica sea un impedimento”.

Por su parte, Labegorra subrayó que “el albergue cumple un rol social fundamental porque permite que muchos pampeanos y pampeanas accedan a experiencias recreativas que de otro modo no podrían concretar. Trabajamos con planificación y articulación con los municipios para garantizar un acceso equitativo y ordenado”.

El albergue recibe durante la temporada -que se extiende de octubre a marzo- a infancias, adolescencias, juventudes y personas mayores provenientes de distintos puntos de la Provincia.

Entre los contingentes se encuentran delegaciones del programa Pro Vida, grupos escolares que realizan viajes de fin de curso, aquellos vinculados a programas deportivos, actividades de inclusión y discapacidad, iniciativas de niñez y adolescencia, propuestas recreativas de verano y espacios destinados a personas mayores.

El fortalecimiento de este espacio reafirma la decisión del Gobierno provincial de sostener el turismo social como herramienta de inclusión, integración y desarrollo de la comunidad.