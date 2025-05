Milei durísimo contra Macri: “El ladrón cree a todos de su misma condición”

El presidente Javier Milei cargó contra el titular del PRO, Mauricio Macri, en el marco de la disputa abierta a raíz del rechazo de Ficha Limpia en la Cámara de Senadores, a través de un particular posteo en redes sociales.

“El ladrón cree a todos de su misma condición”, sentenció el mandatario desde su cuenta de X, en un mensaje que incluye un fragmento de la entrevista que el periodista Jorge Lanata le realizó a Elisa Carrió, en la que responsabilizó al gobierno de Cambiemos de haberle garantizado impunidad a Cristina Kirchner.

EL GARANTE DE LA IMPUNIDAD DE CFK FUE MACRI



Mientras que su gobierno le garantizó a CFK no ir presa, en el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar porque se deja actuar a la justicia sin interferencias. Si dicen que hay que ir con la verdad, la pura verdad es esa. Que… pic.twitter.com/ZQQBXpPoVw — Santiago Oría (@Santiago_Oria) May 13, 2025

En la misma línea, el Presidente planteó: “Lamento mucho que no entiendan o, peor aún, no quieran entender cómo abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad). CIAO!”.

El cruce abona a la novela abierta tras el frustrado tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia, que enfrentó a ambos espacios. «La desilusión que tengo es infinita», supo declarar el expresidente, al tiempo que deslizó la posibilidad de un pacto entre el libertario y la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El libertario utilizó la publicación de su cineasta Santiago Oria, quien afirmó que “el garante de la impunidad de Cristina Kirchner fue Macri”, para apuntar contra el titular del partido amarillo.

“Mientras que su gobierno le garantizó a CFK no ir presa, en el gobierno de Milei las causas no pararon de avanzar, porque se deja actuar a la justicia sin interferencias”, se escudó el funcionario, y completó: “Si dicen que hay que ir con la verdad, la pura verdad es ésa”.

Por su parte, agregó: “Que todo el PRO deje de MENTIR, porque el pacto de impunidad siempre fue de ustedes. En el video, Lanata, Carrió y Monzó, gente de sus propias filas, confirmando la VERDAD”.