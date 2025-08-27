Legisladores piden información sobre la problemática del narcotráfico en La Pampa

La diputada provincial Noelia Viara, junto a sus pares del bloque PRO-Mid y Gisela Cuadrado (UCR), presentaron un pedido de informe al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia para que brinde datos precisos sobre la situación del narcotráfico en La Pampa. “Los pampeanos merecemos saber cuál es la verdadera dimensión de este problema. Se necesitan datos concretos y actualizados para definir un plan de acción efectivo en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Viara.

La legisladora advirtió que la situación es preocupante: “Cada vez hay más jóvenes que dejan la escuela, personas que pierden su empleo, problemas de salud mental ligados al consumo, más robos e inseguridad y un incremento de la violencia intrafamiliar”.

En el mismo sentido, recordó que hace cuatro meses la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por la diputada Cuadrado (UCR), solicitando al Poder Ejecutivo Provincial la convocatoria a la Mesa Coordinadora del Observatorio Provincial de Drogas. Hasta el momento, el Ejecutivo no avanzó en esa dirección.

“Frenar estas organizaciones requiere conducción política, coordinación y prevención sostenida. La Provincia debe articular con la Justicia Federal y con las fuerzas nacionales”, resaltó Viara. Asimismo, subrayó que continúan trabajando para que La Pampa adhiera a la “Ley Antimafias”, lo que permitiría contar con más y mejores herramientas en esta lucha.

Finalmente, la diputada concluyó: “La droga se destruye o nos destruye: con el narcotráfico no hay medias tintas, se lo enfrenta y se lo elimina. Basta de familias rotas, necesitamos acción y coraje en La Pampa.”