El Gobierno denunció una «operación de inteligencia ilegal» tras la difusión de audios de Karina Milei

El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, sostuvo.

En la misma línea, amplió: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, concluyó el funcionario.

