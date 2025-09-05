Viara y Rivas y el proyecto de modificar ejido municipal de Telén propuesto por Ziliotto

Las diputadas provinciales Celeste Rivas y Noelia Viara visitaron las localidades de Victorica y Telén para escuchar de primera mano las preocupaciones de los vecinos sobre el proyecto de ley que propone la modificación de los ejidos de ambas localidades, impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto.

Se tratan de 2.500 hectáreas que están en el ejido de Telén y pasarían al ejido de Victorica. El proyecto firmado por el Gobernador Sergio Ziliotto y el Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, por el cual se modifica la NJF Nº754/76, ingresó a la Legislatura el pasado miércoles y espera ser despachado a comisión en la próxima sesión.

Durante su recorrido, las legisladoras mantuvieron reuniones con concejales y vecinos de ambas localidades, quienes expresaron su preocupación por la falta de participación en la toma de decisiones y el potencial impacto del proyecto en el desarrollo futuro de sus comunidades.

“El gobernador no debería tomar decisiones de esta índole sin antes tener una instancia previa de diálogo y participación con los vecinos de Telén y Victorica. La falta de comunicación solo genera enfrentamientos entre localidades. Hay que tomar medidas con consenso y no por imposición” expresó Rivas.

“Los vecinos nos plantearon su preocupación porque la propuesta no tuvo en cuenta la participación de los actores principales. No estamos a favor ni en contra de ninguna localidad. Reclamamos por la falta de diálogo con la que Ziliotto eligió manejarse”, sostuvo Viara.

Las diputadas concurrieron a la Dirección General de Catastro para ampliar la información sobre la registración catastral y los ejidos en cuestión.