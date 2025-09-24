Georgieva aseguró que «lo que está haciendo la Argentina es muy significativo»

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este miércoles el rumbo de las políticas económicas del gobierno argentino tras mantener un encuentro en Nueva York con el presidente Javier Milei.

“Excelente reunión con Milei. Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo”, aseguró la titular del organismo multilateral de crédito. Al término del encuentro, Georgieva también valoró el respaldo internacional que recibió el país en los últimos días: “Damos la bienvenida al apoyo de Estados Unidos y el BID, que fortalece el programa que tenemos con Argentina.”

En su declaración, la economista búlgara subrayó los principales desafíos que enfrenta la administración libertaria: “Es importante que Argentina siga bajando la inflación, que suba la actividad económica, que baje la pobreza.”

La reunión se concretó en el marco del viaje oficial de Milei a Nueva York y contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. El encuentro tuvo lugar pocas horas después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara un amplio paquete de asistencia financiera hacia Argentina, que incluye la compra de bonos en dólares para mejorar sus paridades, la posibilidad de otorgar un préstamo directo de divisas y la negociación de un swap de monedas por unos 20.000 millones de dólares, similar al que el país mantiene con el Banco Popular de China.

Con este respaldo, el gobierno argentino busca reforzar el acuerdo vigente con el FMI y encarar la nueva etapa de su programa económico con mayor solidez financiera.