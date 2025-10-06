No habrá clases el martes 14: los docentes paran en todo el país en reclamo de mejoras salariales

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el martes 14 de octubre, en reclamo por la reapertura de la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y un mayor financiamiento para el sistema educativo.

La medida fue resuelta durante un plenario de secretarios generales del gremio, que definió profundizar el plan de lucha “contra el ajuste del gobierno de Javier Milei”. Desde la organización señalaron que el conflicto se agravó por los recortes presupuestarios aplicados desde diciembre de 2023 y advirtieron que “la educación pública atraviesa una situación crítica”.

El paro afectará a escuelas de todo el país y estará acompañado por una serie de actividades de visibilización. El lunes 13, en Buenos Aires, la conducción sindical realizará una conferencia de prensa en la que oficializará la medida y anunciará una marcha nacional docente. Durante la semana, se prevén carpas educativas, caravanas, radios abiertas e intervenciones artísticas en distintas provincias.

En el último plenario, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, presentó un informe sobre el estado del sistema educativo, en el que advirtió sobre “el desfinanciamiento y los recortes aplicados por el gobierno nacional”. Según el documento, los salarios docentes perdieron poder adquisitivo en la mayoría de las provincias y la falta de convocatoria a la paritaria nacional impidió fijar un piso salarial común.

El gremio también manifestó su preocupación por la reforma jubilatoria impulsada por el Ejecutivo, que —según afirmaron— “pone en riesgo derechos conquistados”.

“Frente a este panorama, resolvimos dar continuidad al plan de lucha nacional en defensa de la escuela pública, del salario, de la jubilación y de la paritaria nacional”, expresó la Ctera en un comunicado.

Finalmente, la organización llamó a la sociedad a acompañar las medidas de protesta y remarcó que “la educación pública no puede ser objeto de recortes ni retrocesos”.