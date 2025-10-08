Investigan a un club de General Pico por una presunta defraudación con subsidios provinciales

La Fiscalía General de La Pampa, a cargo de Armando Agüero, abrió una investigación contra un club deportivo de General Pico por una supuesta maniobra fraudulenta con fondos públicos. El caso involucra una factura apócrifa utilizada para justificar un gasto de casi tres millones de pesos.

La causa se originó tras una revisión del Tribunal de Cuentas provincial, que detectó irregularidades en la rendición de subsidios otorgados por el Gobierno pampeano a través de la liga deportiva local. Según explicó el fiscal general Armando Agüero, el mecanismo de financiamiento establece que la provincia transfiere los fondos a la liga, que luego los distribuye entre los clubes y les exige rendir cuentas del uso del dinero.

“La liga recibe el dinero, se lo pasa a los clubes y les exige que rindan cuenta del dinero que recibieron”, detalló Agüero.

Durante el control de esas rendiciones, los auditores advirtieron que una factura presentada por un club de General Pico para justificar un viaje por $2.900.000 ya había sido utilizada anteriormente por la misma institución para otro gasto.

“El Tribunal de Cuentas, cuando mira la factura, dice: ‘este número de factura se usó en otro viaje’”, relató el fiscal. Frente a la sospecha, las autoridades contactaron al transportista que figuraba en el documento, quien negó haber realizado el servicio por ese monto. “El transportista dice: ‘el de 900 mil sí, ¿y este de 2.900.000? Nunca lo hice yo’”, agregó Agüero.

Tras esa confirmación, el Tribunal de Cuentas presentó la denuncia ante la Fiscalía General, que ahora intenta determinar en qué punto de la cadena se produjo la adulteración del documento.

“No sé quién hizo la factura trucha, si la liga o el club. Puede ser que la plata se la haya quedado la liga y usó una factura trucha, o puede ser que la plata se la haya quedado el club. Todavía no lo sé, recién empiezo”, reconoció el fiscal.

Agüero también mencionó que existen otros casos bajo análisis en la provincia, entre ellos uno en Rancul, donde se detectó una modificación en la fecha de una factura, aunque en ese caso se trató de una irregularidad administrativa menor, ya que el gasto se había efectuado correctamente.

La investigación continúa y busca deslindar responsabilidades en una causa que pone bajo la lupa el manejo de los fondos públicos destinados al deporte pampeano.