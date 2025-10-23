Mariano Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia tras las elecciones

El funcionario dejará el cargo el lunes, un día después de las legislativas. Su salida se suma a la del canciller Gerardo Werthein. En el Gobierno ya suenan nombres para reemplazarlo.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su cargo el próximo lunes, tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza (LLA) se medirá con Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional.

“El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”, confirmó una fuente oficial a Noticias Argentinas.

La salida del ministro se da en medio de los reacomodamientos internos que prepara el presidente Javier Milei de cara al segundo tramo de su gestión, y se suma a la renuncia del canciller Gerardo Werthein, que formalizó su dimisión con fecha del 27 de octubre, también en la previa de los comicios.

Según trascendió, Cúneo Libarona ya habría dejado organizada la transición.

“Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”, aseguró entre sus colaboradores al comunicar su decisión de dar un paso al costado.

Los posibles reemplazos

Fuentes del Ejecutivo señalan al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, como el principal candidato a sucederlo. Sin embargo, desde su entorno le restan fuerza a esa posibilidad.

Otra alternativa que se evalúa es la de referentes del PRO con buena sintonía con los libertarios, entre ellos el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien asumirá una banca bonaerense y cuenta con experiencia en gestión judicial.

Un paso sin grandes resultados

Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia tras veinte meses de gestión, marcada por escasos avances institucionales y críticas desde el Congreso por la demora en el tratamiento de 337 vacantes judiciales entre el Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura.

El funcionario tampoco logró impulsar la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema, una de las metas que Milei había anunciado al inicio de su mandato.

Polémicas declaraciones

Durante su paso por el gabinete, Cúneo Libarona también protagonizó fuertes controversias públicas por sus declaraciones sobre la diversidad sexual.

“Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…) nuestro valor es la familia, que es el centro de la sociedad y de la Nación”, había expresado tiempo atrás, generando malestar incluso dentro de sectores aliados al oficialismo.

Su salida, confirmada a días de los comicios, se inscribe en el rediseño del gabinete que impulsa Milei para oxigenar la gestión y encarar la segunda mitad del mandato con un perfil más político y alineado con los ejes libertarios.