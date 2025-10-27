Sergio Ziliotto advirtió que el diálogo del Gobierno “debe ser una convocatoria amplia”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (PJ), celebró el resultado electoral de este domingo en su provincia y llamó a “revalorizar el rol del Congreso” como ámbito central del debate democrático. En ese marco, advirtió que si el Gobierno nacional convoca a los mandatarios provinciales al diálogo, esa instancia debe ser “amplia” y “no basada en el rechazo al que piensa distinto”.

“Desde nuestro espacio siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos. No se puede desarrollar un país con la gente afuera”, sostuvo Ziliotto en declaraciones a Splendid AM 990, al analizar el nuevo mapa político que dejó la elección legislativa.

El mandatario pampeano, que logró mantener al peronismo como fuerza ganadora en La Pampa pese al avance libertario en buena parte del país, consideró que el desempeño de La Libertad Avanza fue consecuencia de “una fuerte polarización” del electorado. “La gente castigó las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones”, apuntó.

“Defender lo nuestro”

Ziliotto insistió en que la elección tuvo un carácter nacional. “Nosotros planteamos que se plebiscitaba un modelo de país y que era necesario defender La Pampa y frenar el castigo que reciben todas las provincias argentinas. Tuvimos el respaldo a una posición histórica de defender lo nuestro”, aseguró.

De cara a la próxima composición legislativa que asumirá el 10 de diciembre, el gobernador pidió que el Congreso “abra un nuevo debate” para fortalecer el federalismo fiscal. “Las provincias tenemos que recuperar lo que nos pertenece”, enfatizó.

En ese sentido, celebró que el presidente haya manifestado su intención de jerarquizar al Poder Legislativo, aunque remarcó que el compromiso deberá traducirse en hechos:

“Escuché al Presidente decir que revaloriza el rol del Congreso; si es así, esperemos estar a la altura del debate, porque si hay mayores recursos para las provincias significará una mayor inclusión para la gente”.

“Un triunfo del peronismo pampeano”

Pese al avance del oficialismo nacional en distintos distritos, Ziliotto destacó que La Pampa mantuvo al peronismo triunfante. “A pesar de esta fuerte ola libertaria, seguimos poniendo al peronismo en el centro de la escena. Lo más importante es haber recuperado una banca que habíamos perdido en 2021”, subrayó.

Por último, el gobernador reivindicó el aporte del justicialismo pampeano a la estructura parlamentaria del espacio.

“Colaboramos desde nuestra humildad electoral, pero desde nuestra fuerza ideológica, a sostener el número de legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación”, remarcó.

Con un tono más conciliador que confrontativo, Ziliotto buscó posicionarse como una voz moderada dentro del peronismo federal, que reclama protagonismo en la nueva etapa política del país, en medio del desafío de recomponer puentes entre Nación y provincias.