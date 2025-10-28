Anguil: recuperaron agroquímicos y semillas robadas por más de $250 millones

Una investigación por hurto agravado permitió a la Policía de La Pampa recuperar una importante cantidad de agroquímicos y bolsas de semillas robadas en la zona de Anguil, valuadas en más de 250 millones de pesos. El operativo, que demandó cerca de dos meses de trabajo, culminó con allanamientos y detenciones en la localidad bonaerense de Villa Maza.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de un productor rural que advirtió el faltante de insumos agrícolas de alto valor económico. A partir de ese momento, se desplegó un trabajo conjunto entre la Subcomisaría de Anguil, la Unidad Especial de Investigaciones Rurales —dependiente de la División Seguridad Rural UR-I—, la Fiscalía Temática de Delitos Rurales y Conexos, y la Policía bonaerense.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar a uno de los sospechosos, quien se desplazaba con frecuencia entre Anguil y Villa Maza. Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos: uno en un domicilio del barrio Vial y otro en la vecina provincia de Buenos Aires.

Durante la vigilancia en territorio bonaerense, efectivos policiales detectaron al sospechoso cuando intentaba movilizarse en una camioneta cargada con diversos elementos en la caja. Fue interceptado y demorado, y el vehículo quedó secuestrado junto con sus teléfonos celulares.

Finalmente, el allanamiento judicial en Villa Maza permitió hallar la totalidad de los productos robados, entre ellos una gran cantidad de agroquímicos y bolsas de semillas, que fueron reconocidos por el productor damnificado y entregados en depósito judicial.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúa la investigación para determinar si hubo otros involucrados en la maniobra delictiva.