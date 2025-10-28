Ocho turistas pampeanos quedaron varados en Jamaica por el paso del huracán Melissa

El avance del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5, generó complicaciones para miles de viajeros en el Caribe. Entre ellos, un grupo de turistas pampeanos que quedó temporalmente varado en Jamaica, aunque todos se encuentran a salvo y en buenas condiciones.

El contingente, integrado por ocho personas oriundas de Santa Rosa, tenía previsto regresar a la Argentina este martes, pero la situación meteorológica forzó la suspensión de vuelos y el cierre de aeropuertos. Si las condiciones lo permiten, su retorno fue reprogramado para el viernes, con arribo al país el sábado.

Entre las viajeras se encuentran Beatriz Lucero, Susana Medina y Zulma Luparia, reconocidas en la capital pampeana por su participación en actividades académicas y públicas vinculadas a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLPam.

En diálogo con Radio Nacional, Lucero transmitió tranquilidad:

“Estamos muy bien, al noroeste de la isla, lejos del paso del huracán. Se han tomado medidas preventivas como el cierre de aeropuertos, pero estamos seguras y comunicadas con nuestras familias”, aseguró.

Los turistas comparten hospedaje con otros argentinos que también aguardan el restablecimiento de los vuelos. A pesar de las lluvias y los fuertes vientos, el sector donde se alojan permanece fuera del área de mayor impacto del ciclón.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Melissa mantiene vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora y continúa desplazándose lentamente hacia el oeste, con pronóstico de lluvias torrenciales e inundaciones en Jamaica, Haití y Cuba.

El ojo del huracán se moverá cerca o sobre Jamaica durante la jornada del martes y luego avanzará hacia el sureste de las Bahamas, donde las autoridades mantienen alertas de emergencia y recomiendan extremar las precauciones ante un fenómeno calificado como “potencialmente catastrófico”.