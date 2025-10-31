Cristina Kirchner responsabilizó a Axel Kicillof por la derrota y calificó de “error político” el desdoblamiento electoral en Buenos Aires

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio tras la derrota del peronismo y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la ex mandataria sostuvo que la decisión de desdoblar las elecciones provinciales fue un “error político” que debilitó la estrategia electoral del oficialismo y terminó impactando en el resultado del domingo.

“Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”, escribió la ex vicepresidenta, recordando que ya en abril había advertido públicamente sobre las consecuencias de separar los comicios bonaerenses de los nacionales. Según explicó, en aquel momento había instruido al bloque del PJ en la Legislatura provincial a desistir del proyecto de “concurrencia electoral” —que buscaba unificar ambas votaciones—, luego de que el propio Kicillof confirmara su decisión de adelantar los comicios en Buenos Aires.

Cristina Kirchner sostuvo que su posición no responde a una evaluación “a toro pasado”, sino que fue expresada en tiempo real: “No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los expertos y analistas”, enfatizó. Y subrayó que la separación de las fechas electorales obligó al peronismo a “dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”, una situación que, según su análisis, terminó por desgastar al oficialismo.

La ex presidenta también comparó la experiencia bonaerense con la de otros gobernadores peronistas que decidieron mantener un calendario electoral unificado y lograron triunfos en sus provincias. Entre ellos mencionó a Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Todos ellos, remarcó, revalidaron sus gestiones sin fragmentar el calendario.

Además, Cristina profundizó su análisis político al señalar que adelantar los comicios bonaerenses implicaba un riesgo doble. “Si se perdía, iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional; y si se ganaba, podía generar un ‘efecto balotaje’ que reagrupara al voto antiperonista para las legislativas de octubre”, explicó.

Con su mensaje, la ex mandataria volvió a intervenir de lleno en el debate interno del peronismo tras el revés electoral. Sin mencionarlo directamente, su análisis funcionó como un cuestionamiento al liderazgo de Axel Kicillof, el dirigente más relevante del espacio tras la retirada de Cristina de la primera línea política. El pronunciamiento de la ex presidenta reaviva así las tensiones dentro del oficialismo y anticipa un nuevo capítulo en la discusión por el rumbo del movimiento de cara a la reconstrucción del peronismo.